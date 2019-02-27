FA проверяет информацию о нелегальном платеже Манчестер Сити агенту Санчо

Футбольная Ассоциация может наказать "горожан", если будет доказано, что Манчестер Сити нарушил правила трансферов несовершеннолетних футболистов.

FA начала расследование после того, как в СМИ появилась информация о нелегальном платеж Манчестер Сити агенту Джейдона Санчо, сообщает BBC. Напомним, по информации Der Spiegel, Манчестер Сити заплатил 200 тысяч фунтов стерлингов агенту Джейдона Санчо, когда тому было 14 лет.

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"Горожане" совершили платеж в марте 2015 года, когда Санчо перешел в Манчестер Сити из Уотфорда. По правилам Футбольной ассоциации, молодые футболисты не могут быть представлены агентами, пока им не исполнится 16 лет.

Манчестер Сити в документах указал, что 200 тысяч фунтов стерлингов было заплачено Эмеку Обаси за работу скаутом в Центральной и Южной Америке, но фактически утверждается, что это был его гонорар за переход Санчо из Уотфорда.

К слову, Санчо ни разу и не появился в основном составе Манчестер Сити. Впоследствии молодой англичанин перешел в Боруссию Д, где по-настоящему смог раскрыть свой потенциал.

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