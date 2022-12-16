"Жду замечательную игру. Аргентина и Франция – две великие команды с потрясающими футболистами, которые ежесекундно могут сделать что-то невероятное. Мы судили обе команды, они нас знают. Мы сделаем все, чтобы о судьях не было сказано ни слова.

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Я мечтал об этом в детстве. Когда играл в футбол, думал, что, возможно, буду играть так хорошо, что выиграю чемпионат мира. Сегодня я арбитр, и для арбитра судить финал чемпионата мира – это тоже самое, что поднимать трофей", – цитирует Марциняка Przeglad Sportowy.

К слову, впервые в истории финал чемпионата мира будет обслуживать бригада во главе с польским арбитром. Решающий матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 17:00.

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