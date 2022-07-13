"Конечно, я люблю Челси. Чувствую себя здесь очень хорошо, хотел бы остаться. Но вы знаете, сейчас многое происходит, и мы ничего не знаем.

Будущее Жоржинью: агент хавбека назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

Как уже говорил, я сейчас здесь, у меня контракт, и мне нравится здесь, чувствую себя очень хорошо. Так что у меня нет мыслей о переезде. Уже много лет идут спекуляции. Каждый год! Я не думаю об этом. Просто думаю о том, где я нахожусь и концентрируюсь на 100%. Я в Челси и думаю о Челси на 100%", – цитирует итальянца Football London .

Напомним, соглашение 30-летнего Жоржиньо с "синими" действует лишь до следующего лета. В прошлом сезоне опорный хавбек наиграл 47 поединков (9 голов и 4 ассиста).

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