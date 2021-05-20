Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь признался, как проходит его реабилитация после повреждения, которое не позволит ему сыграть на Евро-2020.

"Восстановление идет своим чередом. Начинаю разрабатывать ногу. Моё восстановление состоит из того, что два раза в день я занимался в клинике, также занимался самостоятельно.

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На данный момент я ежедневно приезжаю на базу. Буду восстанавливаться и делать множество процедур. Профессор, который делал мне операцию, сказал, что сроки восстановления от трех до пяти месяцев", – сказал Бондарь в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, 22-летний игрок Шахтера травмировался в матче 23-го тура УПЛ с Александрией. У него диагностировали разрыв боковой связки левого коленного сустава. 10 мая защитник был успешно прооперирован в Риме.

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