"Ежедневно мне желают смерти": жена-россиянка экс-звезды Шахтера пожаловалась на отношение болельщиков

Екатерина Дорожко, жена нападающего Палмейраса Луиса Адриано, рассказала о реакции людей на цвет кожи ее мужа.

"Много ли слышу насмешек по поводу темнокожего мужа? Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений

"Адриано – провокатор, постоянно толкается, бьет исподтишка": экс-звезде Шахтера вспомнили "грязные" игры в России

Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей", – написала Екатерина на своей странице в Инстаграме.

Напомним, Адриано сделал себе имя в Европе, выступая за донецкий Шахтер в период с 2007 по 2015 годы. После "горняков" бразилец защищал цвета итальянского Милана и московского Спартака.

На россиянке Дорожко футболист женился в ноябре 2019 года. Сейчас пара проживает в Бразилии, где Луис защищает цвета Палмейраса.

Зграя бездомних собак, "конструктивна" критика і вольова перемога: екзотичний фінал чемпіонату, про який ви не чули