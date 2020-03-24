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"Ежедневно мне желают смерти": жена-россиянка экс-звезды Шахтера пожаловалась на отношение болельщиков

11:51 114 Читати українською
"Ежедневно мне желают смерти": жена-россиянка экс-звезды Шахтера пожаловалась на отношение болельщиков
Екатерина Дорожко и Луиса Адриано / фото из соцсетей

Екатерина Дорожко, жена нападающего Палмейраса Луиса Адриано, рассказала о реакции людей на цвет кожи ее мужа.

"Много ли слышу насмешек по поводу темнокожего мужа? Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений

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Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей", – написала Екатерина на своей странице в Инстаграме.

Напомним, Адриано сделал себе имя в Европе, выступая за донецкий Шахтер в период с 2007 по 2015 годы. После "горняков" бразилец защищал цвета итальянского Милана и московского Спартака.

На россиянке Дорожко футболист женился в ноябре 2019 года. Сейчас пара проживает в Бразилии, где Луис защищает цвета Палмейраса.

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