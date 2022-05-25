"Мой друг Владимир Езерский продолжает помогать пострадавшим от войны украинцам. На этот раз он выставляет на аукцион игровую футболку легенды мирового футбола Паоло Мальдини!

Миколенко выставил на аукцион футболку Эвертона с автографами одноклубников

6 ноября 2007 года Езерский сыграл свой дебютный в карьере матч в групповом турнире Лиги чемпионов. Шахтер принимал Милан. Милан, входивший в тот сезон в статусе действующего обладателя Кубка чемпионов! Проиграли 0:3 – вышел на замену Пиппо Индзаги и забил два мяча. После матча Владимиру удалось поменяться футболками с самим Паоло Мальдини – одним из лучших защитников в истории футбола, с именем и игрой которого отождествляется золотая эра футбольного клуба Милан!

Денежные средства за футболку по просьбе Езерского пойдут в Благотворительный фонд "Трибуна героев" в помощь семьям ультрас, погибшим на войне.

Еще один ценный лот – игровая футболка Легенды мирового футбола! Стартовая цена – 40 000 грн. Шаг 1000грн. Продолжительность аукциона – до 23:00 27 мая. Слава Украине!" – написал Вацко на своей странице в социальной сети Instagram.

Россия напала на Украину: Петраков отказался от матчей сборной, топ-поступок игрока Динамо (LIVE)