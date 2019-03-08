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Езерский вспомнил эпическую драку в Шахтере и назвал сильнейшего легионера в истории донетчан

13:53 176 Читати українською
Езерский вспомнил эпическую драку в Шахтере и назвал сильнейшего легионера в истории донетчан
Владимир Езерский / Футбол 24

Бывший защитник донецкого Шахтера Владимир Езерский вспомнил драку на тренировке "горняков" между Евгением Бредуном и Фернандиньо.

"Была тренировка. Бредун сцепился с Фернандиньо, и они начали "махаться". Те украинские футболисты, которые были на тот момент в Шахтере, просто стояли и смотрели.

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А 5-6 бразильцев окружили Женю и начали его таскать. Я это увидел в побежал, потому что это несправедливость. Когда "махаются" один на один, это одно. А когда толпой на одного человека... Это неправильно. Я так воспитан. Прибежал, отстранил Брандау и Адриано, сказал, что командой нельзя нападать на одного.

После этого Бредун поехал в аренду. Фернандиньо же был лидером команды. Кто был самым сильным легионером Шахтера? Фернандиньо. Это игрок без слабых сторон", – рассказал Езерский в программе Вацко Light.

Отметим, что экс-защитник был на контракте в Шахтере в 2007-2010 гг. Сейчас Владимир Езерский работает с юношеской сборной Украины. В то же время Фернандиньо выступает за английский Манчестер Сити, а Евгений Бредун после ряда аренд выступал на любительском уровне в оккупированном Крыму.

Теги
Фернандиньо Фернандиньо Евгений Бредун Евгений Бредун Шахтер Шахтер Владимир Езерский Владимир Езерский
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