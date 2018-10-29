Езерский: В Шахтере сейчас нет явного лидера

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Владимир Езерский назвал проблемы Шахтера и поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"В матчах с топ-командами Шахтеру не хватает таких лидеров, как Дарио Срна и Фред. Сейчас явного вожака в коллективе нет. Есть просто группа футболистов, которым Паулу Фонсека доверяет больше, чем другим.

Шахтер – Манчестер Сити: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Думаю, встреча с Манчестер Сити будет атакующей и зрелищной. Шахтеру нельзя раскрываться. Необходимо ждать своего шанса. Мы не можем играть в открытый футбол с Манчестер Сити. Важной также станет организация, особенно в первой и второй зонах, плюс быстрый переход из обороны в атаку.

Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Жаль, что выбыл Тайсон, который мог решать судьбу некоторых матчей самостоятельно. Отдельно хочу сказать о действиях горняков в обороне – она, считаю, должна начинаться с передней и средней линии, а уже потом соперника обязаны встречать защитники и Пятов. Плохо, что у Шахтера из-за травм нет стабильности в обороне", – цитирует Езерского Команда №1.