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Езерский: В Шахтере сейчас нет явного лидера

23 октября 21:00 63 Читати українською
Езерский: В Шахтере сейчас нет явного лидера
Владимир Езерский / Соцсети

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Владимир Езерский назвал проблемы Шахтера и поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"В матчах с топ-командами Шахтеру не хватает таких лидеров, как Дарио Срна и Фред. Сейчас явного вожака в коллективе нет. Есть просто группа футболистов, которым Паулу Фонсека доверяет больше, чем другим.

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Думаю, встреча с Манчестер Сити будет атакующей и зрелищной. Шахтеру нельзя раскрываться. Необходимо ждать своего шанса. Мы не можем играть в открытый футбол с Манчестер Сити. Важной также станет организация, особенно в первой и второй зонах, плюс быстрый переход из обороны в атаку.

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Жаль, что выбыл Тайсон, который мог решать судьбу некоторых матчей самостоятельно. Отдельно хочу сказать о действиях горняков в обороне – она, считаю, должна начинаться с передней и средней линии, а уже потом соперника обязаны встречать защитники и Пятов. Плохо, что у Шахтера из-за травм нет стабильности в обороне", – цитирует Езерского Команда №1.

Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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Шахтер Шахтер Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Владимир Езерский Владимир Езерский
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