"Похоже, Андрею Шевченко понравились такие вызовы. Несколько месяцев назад он согласился возглавить аутсайдера Серии А – Дженоа, однако долго в Италии не задержался. Теперь вот очередной вызов. И снова в непростой момент, нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться стать у руля "Кадры" перед самыми важными поединками в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира.

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Остается надеяться, что Андрей Шевченко все хорошенько взвесил и уже владеет информацией о возможностях своих новых подопечных. Ведь на кону и его дальнейшая тренерская карьера.

К сожалению, мы не владеем информацией о ходе переговоров Шевченко с руководством польского футбольного союза, неизвестно, на какой срок ему предлагают контракт, кто войдет в тренерский штаб, какое влияние будут иметь результаты раунда плей-офф в борьбе за путевку в Катар. Поэтому пока лучше запастись терпением и дождаться официальной информации о новом наставнике "Кадры", а уже потом, что-то комментировать", – сказал Езерский в комментарии Meta Ratings.

Напомним, СМИ активно сватают украинского специалиста в сборную Польши, которая объявит нового тренера 31 января.

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