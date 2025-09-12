– В Карпаты меня приглашал уже бывший главный тренер Мирон Маркевич, за что я ему благодарен. Была достигнута договоренность, что я буду совмещать работу ассистента Мирона Богдановича с тренерской деятельностью со сборными Украины всех возрастов. Кстати, так было и в моей предыдущей команде – Александрии, где помогал Руслану Ротаню.

Карпаты прекратили сотрудничество с Езерским после скандала

Считаю, что довольно успешно работал на двух "фронтах": Карпаты после длительного перерыва вернулись в УПЛ, а юниорская сборная пробилась в квартет сильнейших в Европе, завоевав путевку на мировой чемпионат.

Об отставке Мирона Маркевича узнал, когда находился в расположении юниорской сборной. Позвонил Богдановичу и он сказал, что это было его решение и поскольку я на контракте с Карпатами, то должен его отработать. Уже дальше имел разговор с генеральным директором футбольного клуба Андреем Русолом и когда поинтересовался своими перспективами, то он ответил, что на меня в клубе рассчитывают, работы хватит для всех.

– И вы послушали Русола, только уже продолжили работать в структуре клуба и помогая одновременно Дмитрию Михайленко в юниорской сборной. Что дальше пошло не так?

– Со своей стороны я прилагал максимум усилий, чтобы ко мне не было никаких претензий, в частности, доволен, что сейчас много представителей Карпат выступают за сборные Украины разного возраста.

Просто во время подготовки к новому сезону чувствовал, что в Карпатах больше не заинтересованы в моих услугах. Так долго не могло продолжаться.

Я инициировал встречу с владельцем Карпат Владимиром Маткивским, объяснил свою позицию и было принято решение о прекращении сотрудничества по согласию сторон. О какой-то компенсации речь не шла. Я поблагодарил Маткивского за возможность тренировать Карпаты, на прощание мы пожали друг другу руки.

– Что дальше?

– Полностью сосредоточен на работе с юниорской сборной Украины. На очереди уже в конце сентября новый вызов – старт в финальной части чемпионата мира в Чили. Будет интересно, ведь прошли вместе путь длиной полтора года, – сказал Езерский в интервью Sport.ua.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Владимир Езерский больше не работает во львовских Карпатах. Ранее появилась информация, что Езерский якобы склонял полузащитника "львов" Артура Шаха к сотрудничеству с определенными агентами.

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?