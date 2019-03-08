Езерский рассказал о секретной миссии Ракицкого в России и посоветовал пойти на исповедь

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский затроллил центрбека питерского Зенита Ярослава Ракицкого.

"Мы его отправили туда специально. Пусть разоряет "Газпром", зарабатывает деньги – чем больше, тем лучше. Пусть задерживается там как можно дольше.

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Но потом эти средства пусть привозит в Украину, тратит их здесь, вкладывает их в Украину. А мы ему потом подскажем. Пусть сходит исповедуется, извинится, а мы подумаем", – рассказал Езерский в программе Вацко Light.

Напомним, что центрбек перешел в Зенит из донецкого Шахтера в январе. Ориентировочная стоимость трансфера – 10 млн евро плюс бонусы.