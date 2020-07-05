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Езерский оценил шансы Динамо на серебро УПЛ

5 июля 12:22 - Читати українською
Езерский оценил шансы Динамо на серебро УПЛ
Динамо – Шахтер – 2:3 / ФК Шахтер

Экс-защитник сборной Украины Владимир Езерский поделился мыслями относительно Классического и спрогнозировал перспективы Динамо в борьбе за второе место чемпионата Украины.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"Осталось двойственное впечатление. С одной стороны, пять голов – праздник для болельщиков. С другой – я ожидал большего в плане интриги. Шахтер – чемпион, и гнаться за победой, пусть и над Динамо, "горнякам" не очень то и было нужно. А киевлянам, которые ведут борьбу с Зарей и Десной за второе место в чемпионате, победа нужна была как воздух.

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Динамо в силу различных причин вынуждено было играть не оптимальным составом, а Шахтер предстал в экспериментальном сочетании. У Луиша Каштру есть возможность спокойно посмотреть ближайший резерв. На данный момент индивидуальный класс футболистов Шахтера выше, чем у динамовцев. Наглядно это продемонстрировал первый тайм поединка.

После перерыва совпали две составляющие: Динамо добавило, а Шахтер расслабился. Хозяева забили два вполне закономерных мяча. Подопечные Алексея Михайличенко выглядели агрессивнее. Впрочем, с выходом на замену ударных исполнителей дончан, преимущество вновь перешло к ним. Победный гол и уверенная игра в конце поединка стали следствием этого.

От Динамо всегда ждут большего. Но этот сезон ему нельзя занести в актив. Подсластить пилюлю может разве что выигрыш Кубка Украины, хотя и там киевлянам будет непросто, несмотря на нынешнее девятое место Ворсклы в турнирной таблице чемпионата. Поэтому, если сложить все составляющие, думаю, каждый из конкурентов может рассчитывать на место в квалификации Лиги чемпионов. Считаю, что окончательно все решится в последний игровой день чемпионата", – сказал Езерский в комментарии изданию Zbirna.com.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Владимир Владимир Езерский
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