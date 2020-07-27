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ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ АНГЛИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Езерский объяснил, благодаря чему Луческу сможет освежить игру Динамо

15:37 - Читати українською
Езерский объяснил, благодаря чему Луческу сможет освежить игру Динамо
Владимир Езерский / фото ФК Шахтер

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от работы Мирчи Луческу в Динамо.

"Для Динамо приход Луческу – глоток свежего воздуха. Для нашего чемпионата это тоже плюс, так как уже видно, какой переполох и ажиотаж возникли в СМИ и интернете после приезда мистера в Украине.

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Мирча быстро придаст интереса к чемпионату и матчей Динамо. Он будет распространяться и перед матчами, и после них. Будет интересно понаблюдать за его работой в Динамо со стороны. С Луческу никогда не было скучно. Так будет и сейчас.

Думаю, 3-4 месяцев румынскому тренеру хватит, чтобы поставить Динамо игру. Когда Игорь Суркис купит Луческу еще 2-3 латиноамериканцев, может получиться интересный микс из украинцев, тогда киевляне заиграют и смогут дать бой Шахтеру.

Конечно, может, о борьбе за чемпионство рано говорить, но конкуренция должна повыситься. Приход Мирчи должен потянуть за собой вверх и другие клубы. Хочется, чтобы они тянулись к лидерам и не теряли завоеванных позиций", – поделился Езерский в комментарии meta-ratings.

Напомним, Динамо объявило о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера 23 июля. Это событие стало информационной бомбой, ведь румынский специалист 12 лет возглавлял донецкий Шахтер.

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Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Шахтер Шахтер Владимир Владимир Езерский
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