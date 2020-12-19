"Самая интересная пара? Агробизнес – Шахтер. Считаю, что "горнякам" будет непросто обыграть лидера Первой лиги.

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Ожидаю, что будут интересные игры. Мы уже видим, что есть интересные пары. Те команды, которые через чемпионат не могут попасть в Лигу Европы, получают шанс сделать это через Кубок Украины, выиграв его", – сказал Езерский в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в 1/4 финала Кубка Украины лидер Первой лиги будет принимать действующего чемпиона УПЛ.

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