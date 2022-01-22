"Относительно нежелания Скрипника продлевать контракт с Зарей, то сейчас это только разговоры и слухи. Ответ на этот вопрос могут дать лишь два человека – президент клуба и сам главный тренер. Но если предположить, что со Скрипником все, то Заря последние годы была хорошей боевой единицей в нашем чемпионате. Скрипник пришел после Юрия Вернидуба, и команда при нем сумела сохранить свой высокий уровень.

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Хочется, чтобы Заря и дальше продолжала играть на том же уровне, ведь чемпионат Украины будет только интереснее. Хотелось бы также, чтобы Виктор Скрипник и дальше остался в нашем чемпионате, но, думаю, что здесь все будет зависеть от руководства, от президента Зари.

Насчет возвращения Вернидуба... Давайте будем смотреть реально. На сегодня главным тренером является Виктор Скрипник, который работает с командой. А как будет летом – доживем, тогда увидим. Но я не думаю, что Юрий Вернидуб, сейчас удачно выполняющий свои функции в Шерифе, будет куда-то срываться. Я бы не стал сейчас фантазировать вокруг этого", – сказал Езерский в комментарии FootBoom.

Напомним, контракт Скрипника с луганцами истекает летом 2022 года.

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