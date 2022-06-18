Езерский: Исландия может удивить и на ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018.

"Отдаю предпочтение сборной Германии, потому что у нее самая стабильная и довольно содержательная игра. Немецкие футболисты очень квалифицированные, опытные, сыгранные, а главное – привыкли к турнирам такого уровня.

Да, Бразилия, Аргентина, Бельгия привезли на чемпионат сборные звезд, но, как показывает практика, не всегда побеждают звездные команды. А у сборной Германии поставлена командная игра, которую смело можно назвать чемпионской.

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Сенсации? Конечно, будут. Команды-открытия появляются на каждом чемпионате, и этот, уверен, не станет исключением. Не удивлюсь, если продолжат удивлять футбольный мир исландцы: выступят еще успешнее и качественнее, чем два года назад на Евро (1/4 финала).

Или те же хорваты – у них костяк команды составляют звезды мирового уровня, а на подходе талантливая молодежь. Хорватия всегда показывает стабильно высокий уровень. То, что они сейчас дойдут до 1/8 или 1/4 финала – это точно, а дальше – все может быть", - цитирует Езерского "Сегодня".