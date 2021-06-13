Главный тренер Кристалла Вадим Евтушенко подаст в отставку со своей должности, сообщает Sportarena.

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63-летний специалист не справился с поставленной задачей – сохранением прописки в Первой лиге. За время работы в клубе его команда одержала 2 победы, 3 ничьи и 9 поражений. Как следствие, Кристалл так и не смог подняться с последнего места и, набрав всего 13 очков, вылетел во Вторую лигу.

Напомним, Евтушенко возглавил херсонцев в феврале 2021 года. Ради самостоятельной работы он покинул должность ассистента главного тренера в Динамо.

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