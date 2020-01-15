Евтушенко: Отбоя от спарринг-партнеров в Турции не было – все хотят сыграть с Динамо

Ассистент главного тренера Динамо Вадим Евтушенко рассказал о первом зимнем сборе киевлян в Турции.

"Турция – самое популярное место, где проводят сборы многие команды, а не только наша. Туда приезжают команды со всей Европы. В Турции развита индустрия приема команд на сборы. Создаются благоприятные условия. Ожидаем, что нам немного поможет погода, и больших проблем не будет. От сбора ожидаешь одного и того же. Это работа, которая закладывает фундамент на полугодие.

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Что касается спарринг-партнеров, то отбоя от соперников не было. Динамо – это бренд, поэтому многие хотят сыграть с нами. Люди, которые занимались этим вопросом, имели возможность выбора команд. Остановились на тех, на которых остановились. Пополнение команды? Пока не могу ответить на этот вопрос. Та группа, которая сейчас летит – основная обойма. Если будут какие-то новости – узнаете", – цитирует Евтушенко Динамоманія.

Напомним, сегодня утром Динамо отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию – киевляне впервые за последние 16 лет выбрали Белек вместо традиционной испанской Марбелье.

Тренерский штаб на первый учебно-тренировочный сбор взял с собой 29 игроков.

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