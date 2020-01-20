Евтушенко: Несмотря на победу, качество игры с Нефтчи нас не удовлетворило

Ассистент главного тренера Динамо Вадим Евтушенко прокомментировал товарищескую игру "бело-синих" против Нефтчи.

"Можно сказать, что вчера и сегодня мы играли одним и тем же составом по одному тайму. Мы не прибегали к ротации, не смешивали составы, чтобы игроки почувствовали себя лучше в этих связках, которые сегодня мы выбрали. Результат неплохой, мы быстро достигли преимущества в два мяча, но качество нас, конечно, не устраивает.

Тренер Легии – о спарринге с Динамо: У нас был сильный соперник из топ-категории

Не знаю, что игрокам сегодня мешало, но было невероятное количество потерь мяча. Игра не получилась такой, какую мы хотели сегодня увидеть. Да, игроки получили необходимую нагрузку, но все-таки уже хочется, чтобы присутствовало и качество. Вместо этого у игроков была какая-то нервозность. Возможно, причина в том, что мы какое-то время тренируемся без перерыва, может быть игроки подустали физически и психологически. Несмотря на победу, сегодня качество игры нас не удовлетворило", – цитирует Евтушенко официальный сайт Динамо.

Напомним, сегодня Динамо в товарищеском матче обыграло азербайджанский Нефтчи со счетом 2:1. Голы в начале матча забили Назарий Русин и Виталий Миколенко. В первом контрольном поединке киевляне разошлись миром с варшавской Легией (1:1).

Динамо – Нефтчи: украинская молодежь тянет к первой победе в году – провальный тайм, новые позитивы и проблемные игроки