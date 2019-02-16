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Евтушенко назвал лучших и худших игроков Динамо в матче с Олимпиакосом

11:44 97 Читати українською
Евтушенко назвал лучших и худших игроков Динамо в матче с Олимпиакосом
Артем Шабанов / Фото из соцсетей

Легендарный полузащитник Динамо Вадим Евтушенко проанализировал игру киевлян в матче 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса (2:2).

"Не совсем активно проявили себя игроки группы атаки Соль и Шапаренко, они не сыграли на том уровне, на котором хотелось бы киевлянам.

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С другой стороны, хотелось бы выделить Шабанова. Была какая-то боязнь, сможет ли Артем достойно заменить Кадара и справится в первую очередь психологически после такого длительного простоя после неудачной игры в чемпионате Украины против Арсенала. Мы помним, что он на долгое время потерял место в основе и мог сломаться. Но молодец – справился, доказал тренерам, что они могут рассчитывать на него снова.

Отметил бы еще полезные действия Буяльского, который забил важный мяч, Виталий умело вел игру в центре поля", – цитирует Евтушенко ua-football.

Напомним, ответный матч между Динамо и Олимпиакосом состоится 21 февраля, начало в 22:00.

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Теги
Лига Европы Виталий Буяльский Виталий Буяльский Артем Шабанов Артем Шабанов Николай Шапаренко Николай Шапаренко Вадим Евтушенко Вадим Евтушенко Фран Соль Фран Соль
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