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Евтушенко: Динамо сыграет первым номером против Шахтера

12:11 111 Читати українською
Евтушенко: Динамо сыграет первым номером против Шахтера
Вадим Евтушенко / ФК Динамо Киев

Бывший футболист Динамо Вадим Евтушенко поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

 

"Не стоит забывать о том, что киевляне все свои четыре матча в новом сезоне провели вне родных стен. Поэтому мотивация у бело-синих в первом поединке перед своими фанами должна быть запредельной.

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Этот матч стоит особняком, отсюда не вижу смысла говорить о том, кто имеет преимущество, а кто – нет. И об усталости не стоит вести речь, поскольку это только начало соревновательного периода.

Шахтер всегда пытается играть первым номером. Будет ли это сейчас делать Динамо? Думаю, да. Это очень важная игра, победа в которой может дать кому-то из конкурентов психологическое преимущество", – цитирует Евтушенко Команда 1.

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