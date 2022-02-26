Идея собрать европейские топ-клубы в один чемпионат до сих пор жива.

Ювентус, Реал и Барселона планируют перезапустить Европейскую Суперлигу, сообщает The Telegraph.

Первая попытка организовать турнир провалилась, англичане отказались от участия, но три клуба остались верны идее. Юридически Европейская Суперлига по-прежнему существует.

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Президент Ювентуса на следующей неделе представит обновленный формат. Суперлига откажется от закрытого формата с постоянными членами и заменит традиционной квалификацией из национальных чемпионатов.

Сторонники Европейской Суперлиги также хотят убедить, что новая модель поможет создавать клубы в больших городах, например, в Люксембурге или Дублине.