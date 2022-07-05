Когда я возглавил Маккаби Т-А, то как раз произошло обострение отношений между Израилем и ХАМАС. Там тоже летели ракеты. В Израиле каждый дом оборудован укрытием, и во время тревоги ты должен спускаться туда. Был момент, что я лежал на пляже и видел, как ракета упала в море. Надо быстро собраться и ехать домой.

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Был такой период, но мы с Маккаби продолжали играть, тренироваться. Пытались обходить стороной те регионы, куда ракеты прилетали часто. Как и в Украине, легионеры тогда сразу разъехались, а мы доигрывали чемпионат израильскими футболистами", – сказал ван Леувен в комментарии Вацко Live.

Напомним, в Заре 52-летний нидерландец заменит возглавившего Ворсклу Виктора Скрипника.

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