Сезон 1985/86 в чемпионате Югославии был отмечен скандалом из-за предполагаемых масштабных договорных матчей в последнюю игровую неделю. По итогам 34 тура Партизан завоевал чемпионский титул благодаря лучшей разнице мячей – Црвена Звезда стала второй. Однако после общественного резонанса президиум Югославской футбольной ассоциации во главе со Славко Шайбером принял решение об аннулировании всех результатов матчей 34 тура.

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Было постановлено переиграть все эти матчи. Все клубы, за исключением Партизана, согласились с этим требованием. В итоге "бело-чёрным" было присуждено техническое поражение со счётом 0:3 и клуб был лишён чемпионского титула – он был присуждён Црвене Звезде. На основании этого решения именно Звезда получила право представлять Югославию в Кубке чемпионов в сезоне 1986/87.

Однако Партизан подал апелляцию и выиграл дело в Конституционном суде Югославии. Суд постановил, что доказательств фальсификации результатов матча последнего тура выявлено не было. Как и не было основания лишать "чёрно-белых" очков, которые они справедливо заработали в 34-м туре. Так чемпионский титул был возвращён Партизану. Однако УЕФА решение Конституционного суда не принял.

УЕФА до сих пор признаёт чемпионский титул 1986 года за "красно-белыми". Теперь Црвена Звезда решила узаконить это достижение.

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