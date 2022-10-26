"Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял к рассмотрению иск Украинской ассоциации футбола относительно компенсации масштабного ущерба, нанесенного украинскому футболу российскими оккупантами.

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Это серьезный успех нашего футбольного сообщества на пути к наказанию агрессора! Ведь согласно официальной статистике, ЕСПЧ отказывает в рассмотрении исков против РФ в 90-95%. Итак, работа, проведенная командой УАФ, совместно с украинскими и иностранными юристами, региональными ассоциациями и клубами была реализована на самом высоком качественном уровне. Спасибо за это всем, кто помогал нам в процессе подготовки иска! Иска, который впервые, к большому сожалению, соединил ужасы войны и футбол.

Нам удалось добиться первого важного результата в противостоянии украинского футбола против агрессора благодаря единству всего футбольного сообщества Украины. Параллельно с постоянными обстрелами, эвакуацией, активной помощью военным, медикам и вынужденным переселенцам представители футбольной семьи собирали и систематизировали необходимую информацию, которая позже была профессионально проработана и легла в основу иска в ЕСПЧ. Военная агрессия России продолжается, поэтому мы продолжим обновлять информацию о нанесенном ущербе и будем направлять ее в ЕСПЧ.

Мы понимаем, что этот иск не вернет погибших представителей нашей футбольной семьи... И именно ради их светлой памяти, ради поддержки их родных мы должны добиться максимального наказания для агрессора. Фашистская Россия будет наказана! Благодаря героизму Вооруженных сил Украины, благодаря бескомпромиссности в противостоянии с врагом руководства страны во главе с Президентом Владимиром Зеленским, благодаря единству футбольного сообщества и всего украинского народа! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

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