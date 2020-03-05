Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию Платини насчет его отстранения от футбола

Бывший глава УЕФА Мишель Платини не смог доказать свою непричастность к финансовым махинациям во времена руководства организацией.

Требование Мишеля Платини признать его отстранение от футбольной деятельности в 2015 году незаконным отклонено Европейским судом по правам человека, сообщает L`Equipe.

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ЕСПЧ признал, что дисквалификация была "обоснованной", хотя Платини утверждал, что было нарушено его право на справедливый суд.

Напомним, Платини был отстранен от футбольной деятельности за получение от экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера 2 млн швейцарских франков из средств организации. ФИФА подавала в суд на функционеров.

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