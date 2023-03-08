Боснийский клуб Борац наказан и оштрафован за баннер "Слава России".

Во время выездного для себя матча 1/8 финала Кубка Боснии и Герцеговины с Рударом болельщики Бораца вывесили плакат с надписью "Слава России". Помимо этого фанаты гостевой команды провоцировали общественность лозунгами в поддержку Ратко Младича и выкриками "Косово – Сербия".

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Как информирует Klix, теперь Борацу придётся выплатить 7,5 тысяч конвертируемых марок штрафа. 5 тысяч марок Борац заплатит за прославление его болельщиками страны-террориста.

В случае повторного нарушения фанатами правил Борацу грозит закрытие стадиона и проведение матчей при пустых трибунах.

Матч Рудар – Борац завершился победой хозяев в послематчевой серии пенальти.