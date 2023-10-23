Как стало известно "Футбол 24", Богдан Михайличенко близок к переходу в бельгийский Вестерло, где выступает Сергей Сидорчук.

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Если Динамо Загреб отпустит защитника бесплатно, ему готовы предоставить приют и практику до конца сезона. А при условии, что Вестерло не вылетит, то Михайличенко могут предложить продлить соглашение.

Напомним, Михайличенко перешел в загребское Динамо в июле 2023 года из Андерлехта в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2024-го с опцией продления еще на 1 год. Богдан провел за Динамо Загреб 15 матчей, отметившись 2 ассистами.

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