Европейский чемпионат официально возвращается после карантина – известна дата

Уже в июне болельщики смогут посмотреть матчи чемпионата Швейцарии.

Федеральный совет Швейцарии сегодня, 29 апреля, официально смягчил карантинные мероприятия. Это касается и спорта – команды Суперлиги смогут возобновить полноценные тренировки уже 8 мая, информирует Nau.

Футбол следует отложить до сентября, – руководитель медицинской службы ФИФА

С 8 июня планируется проведение поединков, но доступ болельщиков запрещен – все матчи будут сыграны на пустых стадионах. К слову, пауза в швейцарской Суперлиге продолжается уже 2 месяца – последний раз матчи проводились еще 23 февраля.

К слову, после 23-х туров Янг Бойз и Санкт-Галлен набрали по 45 очков. У Базеля 40 пунктов.

Напомним, уже 2 чемпионата Европы завершены досрочно – соответствующее решение приняли в Нидерландах и Франции. Близки к такому неутешительному вердикту и бельгийцы.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА