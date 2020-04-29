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Европейский чемпионат официально возвращается после карантина – известна дата

17:20 158 Читати українською
Европейский чемпионат официально возвращается после карантина – известна дата
Швейцария разрешила возвращение футбола / фото из открытых источников

Уже в июне болельщики смогут посмотреть матчи чемпионата Швейцарии.

Федеральный совет Швейцарии сегодня, 29 апреля, официально смягчил карантинные мероприятия. Это касается и спорта – команды Суперлиги смогут возобновить полноценные тренировки уже 8 мая, информирует Nau.

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С 8 июня планируется проведение поединков, но доступ болельщиков запрещен – все матчи будут сыграны на пустых стадионах. К слову, пауза в швейцарской Суперлиге продолжается уже 2 месяца – последний раз матчи проводились еще 23 февраля.

К слову, после 23-х туров Янг Бойз и Санкт-Галлен набрали по 45 очков. У Базеля 40 пунктов.

Напомним, уже 2 чемпионата Европы завершены досрочно – соответствующее решение приняли в Нидерландах и Франции. Близки к такому неутешительному вердикту и бельгийцы.

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коронавирус Мир Базель Базель Янг Бойз Янг Бойз Санкт - Галлен Санкт - Галлен
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