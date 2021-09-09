Совет директоров Европейских лиг собрался сегодня в Ньоне для обсуждения возможной революции.

Доменек уничтожил Венгера за идею Мундиаля каждые 2 года

Все 12 членов выступили против проведения чемпионата мира каждые 2 года, информирует официальный сайт организации. Это представители Англии, Германии, Испании, Италии, Франции, Португалии, России, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши. Главный аргумент – нынешний футбольный календарь и без того загружен, поэтому уплотнение соревнований сборных нанесет большой вред клубам и их игрокам.

Напомним, финальная стадия ЧМ-2022 в Катаре пройдет с ноября по декабрь, что также выбивается из привычного графика и создает немалые трудности для клубного сезона.

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