Сразу двое игроков сборной Украины могут сменить свои клубы до закрытия летнего трансферного окна. Как информирует Ortadoğu Gazetesi, в услугах вратаря Реала Андрея Лунина заинтересован клуб Жозе Моуринью Фенербахче. "Канарейки" хотели бы арендовать украинского вратаря.

Лунин суперсейвом сохранил "сухую" победу Реала 4:0 – видеообзор матча

В то же время портал GiveMeSport заявил об интересе Порту к Александру Зинченко. "Драконы" уже связались с лондонским клубом, но переговоры все еще находятся на ранней стадии. У Порту и Арсенала хорошие партнерские отношения, это может способствовать трансферу.

Считается, что сам Зинченко открыт к переходу. Арсенал предпочел бы продать украинца сейчас, чтобы через год не потерять его бесплатно – контракт Александра рассчитан до лета 2026 года.

Довбик взял дополнительные уроки, три клуба АПЛ хотят Артема – Моуринью может спасти карьеру Зинченко