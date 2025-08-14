Европейские гранды хотят подписать Лунина и Зинченко – неожиданная смена планов
Порту стремится перехватить Александра Зинченко. Зато Фенербахче планирует подписать Андрея Лунина.
Сразу двое игроков сборной Украины могут сменить свои клубы до закрытия летнего трансферного окна. Как информирует Ortadoğu Gazetesi, в услугах вратаря Реала Андрея Лунина заинтересован клуб Жозе Моуринью Фенербахче. "Канарейки" хотели бы арендовать украинского вратаря.
В то же время портал GiveMeSport заявил об интересе Порту к Александру Зинченко, который также мог бы перейти в Фенербахче. "Драконы" уже связались с лондонским клубом, но переговоры до сих пор находятся на ранней стадии. У Порту и Арсенала хорошие партнерские отношения, это может способствовать трансферу.
Источник считает, что сам Зинченко открыт к переходу. Арсенал предпочел бы продать украинца сейчас, чтобы через год не потерять его бесплатно – контракт Александра рассчитан до лета 2026 года.
