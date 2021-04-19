Минимум две команды из Франции ежегодно будут играть в Европейской Суперлиге, утверждает AFP.

УЕФА определился с судьбой сезона 2020/21 – в полуфиналах еврокубков 5 учредителей Суперлиги

Близкий к учредителям лиги источник агентства заверил, что французские клубы вскоре присоединятся к ним. Названия клубов и принцип их отбора пока неизвестен. В дюжину основателей Европейской Суперлиги попали представители Англии, Испании и Италии. В противовес им ассоциация европейских клубов провела экстренное заседание, в котором принял участие, в частности, и французский ПСЖ.

Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря