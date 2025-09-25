Александр Димитров стал новым главным тренером сборной Болгарии по футболу, подписав контракт на два года. Его кандидатуру утвердил сегодня Исполком БФС, говорится на официальном сайте организации.

Димитров заменил на этом посту Илиана Илиева. Ранее Александр 7 лет тренировал молодежную сборную Болгарии U-21.

Дебют Димитрова на посту главного тренера состоится 11 октября в домашнем матче квалификации чемпионата мира против Турции в Софии. 14 октября Болгария сыграет в гостях против Испании.

Сборная Болгарии начала отбор к ЧМ-2026 с двух поражений со счетом 0:3.

