Александрия обеспечила себе место в еврокубках по итогам этого сезона чемпионата Украины.

"После шестилетнего перерыва наша команда будет иметь честь снова представлять страну в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мы благодарны нашему Президенту, руководству, тренерам, футболистам, персоналу, болельщикам, партнерам и всем, кто был с клубом в самые разные времена. Отдельная благодарность нашему главному тренеру Руслану Ротаню. Благодаря его добросовестной и самоотверженной работе сегодняшнее достижение стало реальностью.

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Сезон 2025/26 станет четвертым по счету еврокубковым сезоном ФК Александрия в нашей многолетней истории. Однако, главная интрига и противостояние этого сезона еще впереди. Поэтому продолжаем поддерживать родную команду в новых исторических свершениях вместе и до конца. Нас ждут новые вызовы, новые матчи и новые истории, которые мы будем писать вместе.

Европа, встречай ФК Александрия", – говорится в заявлении клуба.

Сейчас команда Руслана Ротаня занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея 57 баллов. Лидером является Динамо с 63 очками.

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