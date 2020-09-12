"Сценарии Украины и Беларуси? Похоже. Все это читают. На самом деле в Украине уже Европа. Европа руководит Украиной. Хотели Европу – вот Европа. Все за нас решают. Европа хочет разобрать Беларусь. Сценарии похожи.

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Майдан? Это и революция, и переворот. Более технология. Технология перевернуть... Госпереворот, скажем так. Украинцы, белорусы и россияне – братские народы? Эта фраза была еще в советское время. А на сегодняшний момент сложно сказать, что братья. Так сказать порой даже невозможно. Родственные связи – да. У меня много друзей в России, в Беларуси – меньше. Но так формулировать нельзя.

Украина зависит от кого-то? Она выбрала этот путь. Изначально. Когда отдались другом, потом – другим. Мы мешаем. Мы как тот мостик от большого к меньшему, от меньшего к большему. Многие не хотят, чтобы мы стали успешной страной", – поделился Ващук в интервью Эхо Киева.

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