Еврокубки – слабое место лидеров, Ворскла и Карпаты идут ко дну: итоги 6-го тура УПЛ

"Футбол 24" подводит итоги 6-го тура УПЛ, в котором Черноморец отобрал очки у Динамо, Заря проиграла Десне, а Ворскла и Карпаты – Александрии и Арсеналу-Киев соответственно.

Еврокубки – ахиллесова пята лидеров

После тяжелых матчей в еврокубках Динамо и Заря синхронно потерпели неудачи в чемпионате – киевляне упустили победу над Черноморцем, а луганчане вообще проиграли Десне. Оба наставника в этих встречах провели ротацию, однако главной причиной провала, очевидно, стало психоэмоциональное состояние – мысли динамовцев после поражения в Амстердаме были сосредоточены на Аяксе, а "мужики", кроме такой же сосредоточенности на выезде в Германию, еще и банально выгорели после героической обороны против Лейпцига. Если дело именно в настрое на игру, то неудачи пойдут им только на пользу, ведь нет лучшей мотивации, чем болезненный удар по носу.

На проблемы в чемпионате после топ-матчей в Европе можно посмотреть и более глобально. Во-первых, они демонстрируют критическую важность еврокубков для украинских команд – они готовы терять очки в УПЛ, но не деньги из УЕФА. Во-вторых, можно говорить об отсутствии у наших лидеров двух более-менее равноценных составов, а в-третьих – о выравнивании класса большинства команд отечественного первенства. Даже Черноморец может собраться перед стартом сезона и отобрать очки у киевского Динамо – и это очень круто.

Карпаты: опять все пропало

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук недавно заявил, что в случае непопадания команды в еврокубки он готов уйти из клуба. На прошлых выходных "львы" пробили новое дно, в родных стенах проиграв худшей команде чемпионата – Арсеналу-Киев. Данное поражение пока не ставит крест на европейских амбициях львовян, но уже заставляет проявлять героизм в следующих матчах. В следующем месяце им придется играть против Динамо и Шахтера – и учитывая одну неуверенную победу в шести турах, в победы "зелёно-белых" совсем не верится.

Карпаты потерпели 100-е домашнее поражение в УПЛ

Ситуация выглядит довольно комично, ведь во Львове собрана команда, которая по уровню технического и тактического арсенала выглядит лучше великих Карпат Кононова. В тех таймах, которые удалось не провалить, "львы" выглядели невероятно эффектно и эффективно, являясь истинным украшением УПЛ. Фактически, проблема заключается только в тренерах – точнее, в их частой смене. Весной Карпаты строил Друди, летом их вел в бой Бойчишин, а теперь ними командует экс-ассистент Моуринью Жозе Мораиш – и если он проведет еще несколько таких матчей, как вчера, то последним назначением в сезоне он не станет.

Арсенал-Киев: пациент пошел на поправку

Победа над Карпатами стала для Арсенала-Киев первой после возвращения в УПЛ. Она очень неплохо легла в общую картину улучшения результатов команды в течение августа: в третьем туре киевляне забили первый гол, в пятом взяли первое очко, а теперь дело дошло и до трёх. Является ли это проявлением прогресса? Похоже, что да, хотя подопечные Раванелли вполне могли и проиграть во Львове.

Раванелли: Уверен, что Арсенал-Киев на правильном пути

Статистические показатели новичка демонстрируют непрерывный рост. За последние три тура количество и точность ударов Арсенала-Киев по воротам выросло на 50% – от пяти неточных в игре с Александрией до пяти точных (из десяти вообще) в игре с Карпатами. Киевляне сделали ставку на стандарты, и это приносит им успех – два из трёх последних голов были забиты именно после них (угловой + прямой удар со штрафного). Выросли также скорости и качество прессинга, хотя в обороне ещё есть над чем работать. Словом, пациент скорее жив, чем наоборот, но работы здесь ещё непочатый край.

Ворскла: все очень плохо

После красивой победы над Мариуполем в пятом туре футболисты Ворсклы снова заговорили о долгах по зарплате – и опять ничего не получили. Похоже, это сильно ударило по эмоциональному состоянию команды, ведь в следующем матче против Александрии полтавчан разнесли вдребезги. Подопечные Владимира Шарана нанесли целых 18 ударов (7 точных), что является их крупнейшим показателем в сезоне, в то время как "зелёно-белые" ответили лишь одним неточным выстрелом. Игра должна была завершиться разгромом, но было забито всего два гола – это опорник Евгений Банада оформил дубль за две минуты, что много говорит о сосредоточенности обороны Ворсклы.

Шаран: Мы давно не играли так агрессивно в первом тайме, как в матче против Ворсклы

Подобный перфоманс изрядно пугает перед стартом в Лиге Европы. После матча Василий Сачко в надцатый раз заговорил о плохом настрое и требовал от подопечных задуматься над своей карьерой, однако вряд ли можно что-то требовать от футболистов, которые не получают зарплату месяцами и годами. Тем не менее, сами игроки должны понимать, что скауты не станут смотреть на их финансовые проблемы, поэтому повторения таких матчей допускать нельзя.

Назарий Русин – красавчик

В игре против Черноморца Русин впервые вышел в основе Динамо и уже через час вписал свое имя в протокол в качестве автора забитого мяча. Это был лишь шестой матч Назария в бело-синей футболке и четвёртый его гол – и в Одессе 19-летний нападающий даже затянул со взятием ворот. В основном, он приступает к делу почти сразу – так, три предыдущих гола Русин оформил, суммарно наиграв за первую команду мизерные 33 минуты. Последние его мячи были очень важными: так, во Львове он забил победный в компенсированное время, а в Одессе благодаря его результативным действиям Динамо как минимум не проиграло.

Назарий в матче против Черноморца не только забил, но и значительно улучшил свою и без того крутую репутацию. После поражения в Амстердаме СМИ требуют от Александра Хацкевича игры в два форварда с Русином в основе – и на фоне этих разговоров парень вышел в Одессе и отличился. Как говорит один известный журналист, Назарий – красавчик. Теперь свой ход должен сделать главный тренер Динамо.

Михаил Юхименко, Футбол 24