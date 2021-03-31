Евро U-21 Россия снова проиграла и вылетела, Англия сенсационно опозорилась – известны все участники плей-офф
Завершился групповой турнир молодежного чемпионата Европы в Словении и Венгрии. Определились все участники плей-офф.
Евро U-21. Групповой этап, 2 тур
Группа C
Дания – Россия – 3:0
Голы: Бруун Ларсен, 10, Брейер, 11, Хольсе, 90
Исландия – Франция – 0:2
Голы: Гендузи, 17, Эдуар, 38
Группа D
Хорватия – Англия – 1:2
Голы: Брадаріч, 90+1 – Эзе, 12 (п), Джонс, 74
Португалия – Швейцария – 3:0
Голы: Кейруш, 3, Тринкау, 60, Консейсау, 65
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В квартете С еще до старта матчей практически никакой интриги не было. Франции предстояло подтвердить свои амбиции с главным аутсайдером, а России нужно было чудо в дуэли с лидером. В конце концов, его прогнозируемо не произошло. Дания уже на 11-й минуте дважды поразила ворота россиян и задекларировала свои претензии на первое место. Франция без проблем обыграла Исландию и стала второй.
Только Португалия в группе D не отложила решение турнирных задач до последнего матча. Юные "селесао" завершили групповой этап со стопроцентными показателями. А вот за вторую путевку в плей-офф развернулась ожесточенная борьба. Англия сенсационно проиграла два первых матча, поэтому просто победы над Хорватией было бы мало. Разница мячей была совсем не в пользу британцев, которые обыграли Хорватию, но вылетели. Спасительный гол "клетчатые" забили аж в компенсированное время.
Таким образом определились все команды, которые через два месяца продолжат борьбу за трофей. В плей-офф молодежного Евро U-21 сыграют: Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Дания, Франция, Португалия и Хорватия.
Напомним, Евро U-21 было запланировано на июнь 2021-го, но после переноса взрослого чемпионата Европы молодежное первенство пришлось сместить на весну и разбить на две части. В течение этой международной паузы (24-31 марта) сыграли групповой этап, а плей-офф пройдет в конце сезона (31 мая-6 июня).
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