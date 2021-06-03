Чемпионат Европы U-21. Полуфинал

Испания U-21 – Португалия U-21 – 0:1

Гол: Виейра, 80

Поединок Испания U-21 – Португалия U-21 стартовал в 19:00 по Киеву в словенском Мариборе. Другую полуфинальную пару молодежного Евро составили Нидерланды и Германия. Испанцы, которых возглавляет Луис де ла Фуэнте, являются действующими чемпионами Европы и могли выйти в финал третий раз подряд и в рекордный 9 раз. Зато Португалия играла в финале дважды – в 1994-м и 2015-м.

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В четвертьфинале Испания лишь в экстра-тайме преодолела сопротивление Хорватии (2:1), а Португалия в сверхрезультативном поединке по итогам 120-ти минут разобралась с Италией (5:3). Интересно, что мяч, который Хорватия забила Испании, стал для "Рохиты" первым пропущенным голом за 9 последних поединков.

С первых секунд поединка испанцы перевели мяч на половину поля соперников, но ряд навесов и прострелов в штрафную либо были неточными, либо перехватывались. У португальцев неточный удар записал в свой актив Витинья – вот и вся опасность стартовых 10 минут.

А вот на 12-й минуте был остро. Кукурелья прорвался по левому флангу и навесил точно на голову Браиму Диасу, который пробил выше! Португальцы ответили ударом Витиньи – сейв Фернандеса! Леау пробил с острого угла, но пробил вдоль линии ворот, а в следующей атаке падение нападающего Милана завершилось предупреждением ему же за симуляцию. Активнее провела Португалия концовку первого тайма, но голов до перерыва так и не было. 0:0.

Второй тайм стартовал с сумасшедшего удара Кукурельи, который разрядил пушку из-за пределов штрафной и попал в штангу! Буквально через минуту пробил и Гарсия, но не попал в ближний угол. Добавила Испания – Браим Диас на замахе убрал трех и пробил мимо ворот из пределов штрафной!

Еще одна атака "Рохиты", казалось, захлеснулась после неудачного паса Кукурельи, но Миранда мощно приложился с ходу – сейв Диогу Кошты. Браим Диас упал в штрафной Португалии, однако рефери не назначил пенальти, несмотря на возмущение испанцев. Ману Гарсия с линии штрафной не смог попасть в ближний угол. Везет португальцам!

Вильяр получил по зубам на линии штрафной, однако опять без фола. Португалия едва не поймала испанцев на контратаке, но защитник в последний момент удачно сыграл в отборе против Жоты. Но на 80-й минуте мяч все же влетел в ворота Испании. Фабио Виейра принял длинный пас и простреливал, но мяч срикошетил от Куэнки и от перекладины влетел в ворота!

Этот гол стал единственным в матче. 0:1 – Испания имела полно моментов, но досадный рикошет помешал команде де ла Фуэнте выйти в финал. Соперником португальцев в борьбе за трофей станет победитель пары Германия – Нидерланды.

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