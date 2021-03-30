Евро U-21. Групповой этап, 3 тур

Италия – Словения – 4:0

Голы: Маджоре, 10, Распадори, 19, Кутроне, 25 (пен), 50

Удаление: Маркицца, 82 (Италия)

Испания – Чехия – 2:0

Гол: Гомес, 69, 78

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Италии нужно было переигрывать словенцев, что бы не опозориться. Тренерскому штабу "Скуадры Адзурры" удалось правильно настроить своих игроков, а потому те отгрузили аж 4 гола в ворота балканцев, которые ничего не создали у ворот соперника. Дублем повезло отличиться Кутроне, хотя он еще и не реализовал пенальти.

А вот "Фурия Роха" противостояла чехам и довольно долго не могла забить. Атаки в первом тайме были безрезультатными, а после перерыва дублем все же отличился Гомес. Тотальное преимущество закономерно конвертировалась в победу Испании.

По итогам группового этапа Испания и Италия вышли в плей-офф с первого и второго мест соответственно. Чехия и Словения прекращают свои выступления на турнире.

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