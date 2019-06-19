Евро U-21: Франция дожала Англию в большинстве, Румыния разгромила Хорватию

Состоялись матчи 1-го тура в группе C чемпионата Европы-2019 среди сборных U-21: французы победили английских сверстников, а команда Румынии уверенно справилась с хорватами.

Евро U-21, группа С, 1-й тур

Румыния – Хорватия – 4:1

Голы: Пушкаш, 11 (пенальти), Хаджи, 14, Белуце, 66, Петре, 90+3 – Влашич, 18

Англия – Франция – 1:2

Голы: Фоден, 54 – Иконе, 89, Ван-Биссака, 90+5 (автогол)

Нереализованные пенальти: Мусса Дембеле, 25, Ауар, 66 (оба – Франция)

Удаление: Чудхури, 62 (А)

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Команды Румынии и Хорватии живо начали поединок и уже к 20-й минуте забили трижды. Сначала румын Пушкаш уверенно реализовал одиннадцатиметровый, а сын легендарного Георге Хаджи Янис удачно сыграл на добивании. А потом балканец Влашич классно пробил в нижний угол из-за пределов штрафной.

Но во втором тайме румыны довели свое преимущество до разгромного счета: Тудор Белуце обокрал защитника и спокойно переиграл кипера хорватов, а в добавленное арбитром время Адриан Петре метко замкнул прострел с правого фланга – 4:1 за Румынией.

Настоящая драма развернулась во втором матче группы. Франция обязана была забивать на 25-й минуте, но английский вратарь Дин Хендерсон отразил пенальти в исполнении Муссы Дембеле. А на старте второй половины игры забил талант Манчестер Сити Фоден. Фил накрутил оборону "трехцветных", а затем элегантно пробил в угол – 1:0.

Надежды на успех "Трех львов" фактически похоронил хавбек Лестера Хамза Чудхури, который лишь грубым фолом и ценой красной карточки остановил атаку французов на 62-й минуте. И хоть Хуссем Ауар с отметки пробил в штангу, однако под занавес поединка французы сумели воспользоваться численным большинством.

На 89-й минуте Нанитамо Иконе неожиданно для кипера точно пробил в ближний угол из-под защитника. А на 90+5-й минуте Арон Ван-Биссака сделал неудачную попытку выбить мяч и отправил его в собственные ворота. Итак, 2:1 – тяжелая победа французов.