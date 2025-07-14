Евро-2025, женщины: определились все участники плей-офф – сетка до финала, окончательные турнирные таблицы
На чемпионате Европы среди женских сборных завершился групповой этап. Лишь 8 команд продолжит борьбу за трофей.
Матчи в квартете D закрыли программу группового этапа. До последнего тура здесь никто не гарантировал себе выход в следующий этап. Лучшие шансы были у Франции, но она заставила понервничать, проиграв первый тайм Нидерландам. Однако, в итоге, "Ле блю" таки вышли в четвертьфинал, вместе с ними туда направилась Англия.
Евро-2025 среди женщин: Англия уничтожает Уэльс, Франция в голевой перестрелке выигрывает группу
Матчи 1/4 финала женского Евро-2025:
Норвегия – Италия (среда, 16 июля)
Швеция – Англия (четверг, 17 июля)
Испания – Швейцария (пятница, 18 июля)
Франция – Германия (суббота, 19 июля)
Начало всех поединков в 22:00 по киевскому времени.