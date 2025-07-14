Матчи в квартете D закрыли программу группового этапа. До последнего тура здесь никто не гарантировал себе выход в следующий этап. Лучшие шансы были у Франции, но она заставила понервничать, проиграв первый тайм Нидерландам. Однако, в итоге, "Ле блю" таки вышли в четвертьфинал, вместе с ними туда направилась Англия.

Евро-2025 среди женщин: Англия уничтожает Уэльс, Франция в голевой перестрелке выигрывает группу

Матчи 1/4 финала женского Евро-2025:

Норвегия – Италия (среда, 16 июля)

Швеция – Англия (четверг, 17 июля)

Испания – Швейцария (пятница, 18 июля)

Франция – Германия (суббота, 19 июля)

Начало всех поединков в 22:00 по киевскому времени.