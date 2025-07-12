Евро-2025 среди женщин. Группа С, 3-й тур

Швеция – Германия – 4:1

Голы: Блакстиниус, 12, Хольмберг, 25, Рольфо, 34 (с пенальти), Хуртиг, 80 – Бранд, 7

На 31-й минуте удалена Вомзер (Германия)

Польша – Дания – 3:2

Голы: Паллида-Бидас, 13, Пайор, 20, Вьянковская, 77 – Томсен, 59, Бруун, 83

Смилла Хольмберг впервые в своей карьере вышла в стартовом составе в матче чемпионата. 18-летняя защитница отблагодарила тренерский штаб за доверие – и забила в ворота Германии, выведя свою команду вперед. Ранее Бранд вывела Германию вперед, а Блакстиниус быстро сравняла счет.

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Гол Хольмберг, а также удаление немки Карлотты Вамзер, стали ключевыми. На 31-й минуте Вамзер решила остановить мяч рукой на линии ворот, за что увидела перед собой красную карточку. Это ее решение было максимально нелепым, ведь Швеция реализовала этот пенальти и довела игру до победы, благодаря которой обошла Германию в таблице группы С и заняла первое место.

Матч между Польшей и Данией с турнирной точки зрения уже ничего не решал, но "кадра" создала свою историю – она забила первые мячи на чемпионатах Европы и одержала первую победу.