Евро-2025 среди женщин, 1/2 финала

Англия – Италия – 2:1 (в дополнительное время)

Гол: Агьеманг, 90+6, Келли, 119 – Бонансеа, 33

На 119-й минуте Келли (Англия) не реализовала пенальти (голкипер)

В первом полуфинале женского Евро-2025 между Англией и Италией длительное время все решал гол Барбары Бонансеа на 33-й минуте. "Львицам" не хватало креатива в атаке, и после забитого мяча Италия спокойно "сушила" игру. Единственной проблемой, казалось, стала травма лидера "Скуадры адзурры" Кристианы Джирелли на 64-й минуте.

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Издание The Guardian еще во время матча отмечало, что женскую сборную Англии, похоже, постигло проклятие мужской национальной команды – каждый раз, когда матч с ее участием транслируется на ITV, Англия не побеждает. Однако на этот раз англичанки спаслись на шестой компенсированной минуте – голкипер соперника Джулиани сыграла не лучшим образом после очередного навеса во время нашествия, и Агьеманг воспользовалась этой ошибкой.

Когда же дело уже почти дошло до серии пенальти, Северини, которая до этого упустила прекрасную возможность сделать счет 2:0, нарушила правила против Мид – и "привезла" пенальти. Джулиани с выстрелом Келли справилась, однако не с добиванием...

Во втором полуфинале турнира встретятся Германия и Испания.