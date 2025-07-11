Евро-2025 среди женщин, 3-й тур

Финляндия – Швейцария – 1:1

Голы: Куйкка, 79 (пен.) – Джемайли, 90+3

Норвегия – Исландия – 2:1

Голы: Гаупсет, 15, 26, Леонгардсен-Монум, 49, 76 – Йонсдоттир, 6, Эйриксдоттир, 85

Удаление: Лунд, 90+4

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Исландия неожиданно открыла счет против Норвегии уже на 6-й минуте, причем гол Йонсдоттир стал для исландок первым на турнире. Однако фавориты поединка уже на 15-й минуте восстановили паритет – отличилась Сигне Гапсет. Незадолго после этого Норвегия вышла вперед благодаря второму голу Гаупсет.

Во втором тайме норвежки увеличили свое преимущество – дублем отметилась Леонгардсен-Монум. Однако Исландия неожиданно вернулась в игру – сначала Эйриксдоттир забила второй на 85-й минуте, а на 95-й Виггосдоттир реализовала пенальти. Перед этим норвежки остались в меньшинстве из-за удаления Лунд, но на итог матча это не повлияло. Сборная Норвегии добывает максимум очков в своей группе и выходит в плей-офф, команда Исландии вылетает с нулем очков.

В другом матче группы А Финляндия встречалась со Швейцарией. Команды играли строго от обороны и не создавали большого количества голевых моментов. Швейцарию устраивала ничья, поэтому команда не показала чрезвычайно активной игры в атаке. Первый гол в матче забила Финляндия – Куйкка реализовала пенальти в конце основного времени. Казалось бы, что путевка в следующий этап уже в руках финок, однако на 90+3-й минуте Джемайли сравняла счет и вывела Швейцарию в плей-офф.