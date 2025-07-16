Евро-2025 среди женщин, 1/4 финала

Норвегия – Италия – 1:2

Голы: Хегерберг, 66 – Джирелли, 50, 90

На 60-й минуте Хегерберг (Норвегия) не реализовала пенальти (мимо)

После перерыва Италия забила дважды: гол Джирелли был засчитан после тщательной проверки VAR на офсайд, а вот взятие ворот в исполнении Канторе было отменено по той же причине.

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Лишь после этого эпизода Норвегия проснулась. Линари сбила Хегерберг в собственной штрафной площадке, однако Ада не смогла реализовать 11-метровый – она пробила мимо ворот. Этот пенальти стал для нее уже вторым, с которым она не справилась на этом Евро.

Форвард Лиона реабилитировалась на 66-й минуте, реализовав выход один на один. Однако Италия сильнее провела концовку встречи: на 88-й минуте Хансен спасла свою команду после удара Джирелли, а мгновением позже не сумела повторить свой подвиг – Кристина забила свой второй мяч со второго этажа.

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