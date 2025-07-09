Евро-2025 среди женщин, 2-й тур

Англия – Нидерланды – 4:0

Голы: Джеймс, 22, 60, Стенвей, 45+2, Тун, 67

Франция – Уэльс – 4:1

Голы: Матео, 8, Диане, 45+1 (с пенальти), Мажри, 53, Гейоро, 63 – Фишлок, 14

Англия уничтожила сборную Нидерландов со счетом 4:0, нанеся ей самое крупное поражение за всю историю чемпионатов Европы и мира – причем как среди женских, так и мужских команд. При счете 0:2 в перерыве наставник "оранье" Андрис Йонкер сделал сразу три замены, но это не помогло – "львицы" забили во втором тайме еще дважды, при том что еще один гол в их исполнении был отменен из-за офсайда.

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После поражения от Нидерландов со счетом 0:3 и вчерашнего ДТП по дороге на тренировку на автобусе (никто из команды не пострадал, в отличие от водителя другого транспортного средства – его увезли на машине скорой помощи) худшая команда Евро (согласно рейтингу ФИФА) сборная Уэльса смогла собраться и дать Франции бой. Однако ее хватило лишь на первый тайм. После гола "в раздевалку", который сделал счет 2:1, сборная Уэльса так и не оправилась – и после перерыва пропустила еще дважды.

Франция почти вышла в плей-офф, а Англия и Нидерланды, вероятно, поборются за второе место.

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