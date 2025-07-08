Евро-2025 среди женщин, 2-й тур

Германия – Дания – 2:1

Голы: Нюскен, 56, (с пенальти), Шуллер, 66 – Вангсгор, 26

Польша – Швеция – 0:3

Голы: Блакстениус, 28, Асллани, 52, Хуртиг, 77

Германия проиграла первый тайм Дании, но после перерыва оформила камбэк – благодаря пенальти и контратаке, которая произошла вследствие курьеза: опорница датской команды Фарге со всей силы зарядила мячом в лицо Снерле, и тем самым немки перехватили мяч.

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Что интересно, Пенальти в ворота датской команды был назначен после подсказки VAR и просмотра видеоповтора. В первом тайме арбитр также указал на 11-метровую отметку в пользу Германии, но после подсказки VAR изменил свое решение – оказалось, что игра Тёгерсена рукой была за пределами штрафной площади.

Пенальти должна была пробивать штатная исполнительница Янина Минге, однако Нюскен, которая хотела пробить отмененный пенальти в первом тайме, уговорила левую защитницу уступить право исполнения 11-метрового ей.

В другом матче группы Швеция обыграла Польшу, но потеряла из-за травмы левую защитницу Аманду Нильден. Германия и Швеция досрочно вышли в четвертьфинал турнира.