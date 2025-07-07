Евро-2025 среди женщин, 2-й тур 2-й тур

Испания – Бельгия – 6:2

Голы: Путельяс, 22, 86, Паредес, 39, Гонсалес, 52, Кальдентей, 61, Пина, 81 – Ванхаевермет, 24, Эурлингс, 50

Португалия – Италия – 1:1

Голы: Гомеш, 89 – Джирелли, 70

Удаление: Боржеш, 90+6 (Португалия, вторая желтая)

Испания досрочно оформила себе выход из группы. После разгрома Португалии со счетом 5:0 "Фурия роха" покуражилась в матче с обидчиками Украины из сборной Бельгии. Испания владела тотальным преимуществом и реализовала часть своих шансов, тогда как Бельгия воспользовалась редкими возможностями забить.

Евро-2025 среди женщин: Испания разбила Португалию, Италия одолела Бельгию

Бельгийки дважды сравнивали счет, причем во втором случае VAR длительное время смотрел повторы – было подозрение на офсайд. Однако гол Гонсалеса стал ключевым – ответить на него команда Элизабет Гуннарсдоттир уже не смогла.

После поражения от Испании со счетом 0:5 и после того, как Италия на 70-й минуте открыла счет, казалось, что Португалия уже не оправится. Но "бордово-зеленые" все же смогли сравнять счет и сохранить шансы на выход из группы. На 80-й гол Дианы Силва после розыгрыша стандарта был отменен из-за офсайда. Она даже успела отпраздновать его в стиле Диогу Жоты... Однако легитимный забитый мяч Португалии случился лишь на 89-й минуте.

Так Италия потеряла шанс досрочно выйти в плей-офф.