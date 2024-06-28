Сборные узнали прогнозы от суперкомпьютера относительно шансов на выход в 1/4 финала Евро-2024.

Уже 30 июня стартует 1/8 финала чемпионата Европы. Статистический портал The Analyst представил прогнозы от суперкомпьютера относительно победителей этой стадии турнира.

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Согласно данным все топ-сборные должны справиться со своими соперниками. Испания с вероятностью 82,13% пройдут Грузию. Это лучший показатель со всем. Англия должна победить Словакию (81,63%). Суперкомпьютер прогнозирует, что матч между Италией и Швейцарией будет достаточно ровным.

Прогноз:

Испания : Грузия – 82.12% – 17.87%

Англия : Словакия – 81.63% – 18.37%

Португалия : Словения – 74.51% – 25.49%

Германия : Дания – 69,48% – 30,52%

Франция : Бельгия – 67,91% – 32,09%

Нидерланды : Румыния – 67,79% – 32,21%

Австрия : Турция – 57,65% – 42,35%

Италия : Швейцария – 56,96% – 43,04%

Кроме того, суперкомпьютер убежден, что сборная Англии имеет самые высокие шансы выиграть турнир.

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